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Санавиация доставит на лечение в Томск еще двух пострадавших в аварии автобуса

Происшествия
13 июня, 5:17 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, июня. /ТАСС

ДТП произошло на 261-м километре трассы Томск - Колпашево

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ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Вертолет санавиации доставит на лечение в Томске еще двух пострадавших в аварии автобуса в Томской области, сообщил ТАСС начальник областного департамента здравоохранения Александр Холопов.

"Мы планируем перевезти еще двух пациентов из Колпашева в Томск. Вчера, учитывая тяжесть (травм), было невозможно это сделать, сегодня условия появились. Остальные все стабильные, вопросов по ним нет", - сказал он.

По его словам, остальные пациенты, в частности, два ребенка, готовятся к выписке.

Ранее в Томск санавиацией было доставлено трое пострадавших.

ДТП произошло на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, перевозивший 27 пассажиров по маршруту Томск - Парабель, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, были госпитализированы 17 человек. Всего, по данным СК, пострадали 24 человека.

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