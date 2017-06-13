Полиция возбудила дело после ДТП с автобусом под Томском

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ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя опрокинувшегося рейсового автобуса в Томской области, сообщили во вторник в пресс-службе регионального УМВД. В ДТП в понедельник погиб ребенок, пострадал 21 человек.
"В отношении водителя, управлявшего автобусом, … возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении", - сообщили в пресс-службе.
Дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкция предусматривает до пяти лет лишения свободы.
По данным полиции, по предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок, а также пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка.
ДТП произошло в 12:50 (08:50 мск) понедельника на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных, областное управление СК приводило данные о 24 пострадавших. В СК рассказали, что стаж водителя составляет около 30 лет.