Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, устроивший стрельбу в минувшую субботу, оставил две предсмертные записки.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следователями тщательно устанавливаются мотивы совершенного преступления, ими обнаружены две предсмертные записки Зенкова. Их содержание в интересах следствия пока не подлежит разглашению", - сказала она.

По словам Петренко, для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова. "Экспертам в том числе будут представлены и вышеуказанные предсмертные записки. Заключение экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами и позволят установить истинную причину совершения преступления", - отметила представитель СК.

Также, по ее словам, следователи обнаружили целый арсенал в сарае Зенкова. "Следователи СК продолжают осмотр дома Зенкова, в сарае был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. При разборе завалов дома обнаружены винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы (150 мм) от артиллерийского орудия", - сказала она.

По словам Петренко, соседи утверждают, что у них не было конфликтов со стрелявшим. "В рамках следствия допрошены соседи, которые утверждают, что никаких конфликтов у них с Зенковым не возникало", - сказала она. Кроме того, следователями установлено, что в правоохранительные органы и в органы местного самоуправления от Зенкова жалоб не поступало.

Стрельба в Кратове

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.