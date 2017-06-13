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Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"

Происшествия
13 июня, 9:30 дата обновления: 13 июня, 9:49 UTC+3

В сарае преступника был обнаружен целый арсенал

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Сотрудник правоохранительных органов в поселке Кратово

Сотрудник правоохранительных органов в поселке Кратово

© Алексей Штокал/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Житель подмосковного поселка Кратово Игорь Зенков, устроивший стрельбу в минувшую субботу, оставил две предсмертные записки.

Об этом сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"Следователями тщательно устанавливаются мотивы совершенного преступления, ими обнаружены две предсмертные записки Зенкова. Их содержание в интересах следствия пока не подлежит разглашению", - сказала она.

По словам Петренко, для установления истинных мотивов совершения преступления будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза Зенкова. "Экспертам в том числе будут представлены и вышеуказанные предсмертные записки. Заключение экспертов в совокупности с другими добытыми в ходе расследования доказательствами и позволят установить истинную причину совершения преступления", - отметила представитель СК.

Также, по ее словам, следователи обнаружили целый арсенал в сарае Зенкова. "Следователи СК продолжают осмотр дома Зенкова, в сарае был обнаружен целый арсенал оружия и боеприпасов. При разборе завалов дома обнаружены винтовка Мосина, сигнальный пистолет "Вальтер", обрез двуствольного ружья, пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), винтовка "Пибоди Мартини", винтовка "Арисака", гранаты РГД-33, М-39 и М-24, две минометные мины калибра 50 мм, мина дымовая калибра 82 мм, два нарезных ствола, запалы, магазины, две гильзы (150 мм) от артиллерийского орудия", - сказала она. 

По словам Петренко, соседи утверждают, что у них не было конфликтов со стрелявшим. "В рамках следствия допрошены соседи, которые утверждают, что никаких конфликтов у них с Зенковым не возникало", - сказала она. Кроме того, следователями установлено, что в правоохранительные органы и в органы местного самоуправления от Зенкова жалоб не поступало. 

Стрельба в Кратове

В результате стрельбы, устроенной 10 июня жителем подмосковного поселка Кратово по прохожим, погибли четыре человека, двое находятся в больнице. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Спецоперация по обезвреживанию преступника продолжалась семь часов. Он был ликвидирован.

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