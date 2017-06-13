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Ространснадзор создаст комиссию по расследованию причин ДТП на трассе "Байкал"

Происшествия
13 июня, 10:31 дата обновления: 13 июня, 10:35 UTC+3

На место аварии также направлены сотрудники Федерального дорожного агентства, которые примут участие в работе межведомственной комиссии по выяснению обстоятельств ДТП

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Министр транспорта России Максим Соколов поручил Ространснадзору создать комиссию по расследованию причин крупного ДТП с автобусом паломников в Забайкалье. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

На место аварии также командированы сотрудники Федерального дорожного агентства, которые примут участие в работе межведомственной комиссии по выяснению обстоятельств ДТП, подчеркнули в министерстве.

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Кроме того, Максим Соколов выразил соболезнования семьям пассажиров, погибших в результате опрокидывания автобуса.

Автобус, в котором находился 51 человек, в ночь на 12 июня упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека, 18 из них - в реанимации, в том числе одна девочка - в состоянии комы.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. В рамках расследования следователи также выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу.

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