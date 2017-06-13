Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал законным возбуждение дела против экс-главы Марий Эл

Происшествия
13 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По версии следствия, Леонид Маркелов получил взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, бывшего владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша и руководителя телеканала "Регион 12" Наталии Кожановой, обвиняемых по делу о взяточничестве. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемых, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

"Суд отказал в удовлетворении нашей жалобы на возбуждение уголовного дела. Это решение будет обжаловано в Мосгорсуде", - сказал он.

В отношении Маркелова, о задержании которого стало известно 13 апреля, Криваша и Кожановой Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В жалобе адвокаты утверждали, что денежные средства лично Кривашом или через посредников Маркелову никогда не передавались, а участие в программе по получению птицефабрикой средств государственной поддержки по линии Минсельхоза осуществлялось на общих основаниях и в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело экс-главы Марий Эл
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама