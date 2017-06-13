Суд признал законным возбуждение дела против экс-главы Марий Эл

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, бывшего владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша и руководителя телеканала "Регион 12" Наталии Кожановой, обвиняемых по делу о взяточничестве. Тем самым суд отклонил апелляционную жалобу защиты обвиняемых, сообщил ТАСС адвокат Игорь Трунов.

"Суд отказал в удовлетворении нашей жалобы на возбуждение уголовного дела. Это решение будет обжаловано в Мосгорсуде", - сказал он.

В отношении Маркелова, о задержании которого стало известно 13 апреля, Криваша и Кожановой Главным управлением СК РФ по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве") УК РФ. По версии следствия, Маркелов через Кожанову получил от Криваша взятку в размере более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В жалобе адвокаты утверждали, что денежные средства лично Кривашом или через посредников Маркелову никогда не передавались, а участие в программе по получению птицефабрикой средств государственной поддержки по линии Минсельхоза осуществлялось на общих основаниях и в строгом соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

Президент РФ Владимир Путин 6 апреля подписал указ об освобождении Маркелова от должности главы Марий Эл по собственному желанию.