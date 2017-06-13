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В Воронежской области три человека пострадали при съезде в кювет автобуса Москва - Ереван

Происшествия
13 июня, 11:05 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, июня. /ТАСС

Среди пострадавших двое детей

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ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, пострадали при съезде рейсового автобуса Москва - Ереван в кювет в Воронежской области, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Сегодня утром в Верхнемамонском районе на 717 км автодороги М-4 "Дон" 35-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет. В результате ДТП пострадали три человека. Автобус осуществлял рейс по маршруту Москва- Ереван, в транспортном средстве находились 39 человек", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, среди пострадавших двое детей. "Семилетний мальчик, житель Красноярского края, и девятилетняя девочка, жительница Костромской области. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены в Богучарскую больницу", - уточнили в пресс-службе.

Полиция в связи с ДТП проводит проверку. "В настоящее время полицейскими во взаимодействии с органами исполнительной власти решается вопрос о размещении пассажиров автобуса в гостинице до прибытия следующего и доставки к месту назначения", - добавили в МВД.

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