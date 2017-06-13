Житель Урала приговорен к двум годам условно за репосты экстремистских материалов

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Нагайбакский районный суд Челябинской области приговорил 19-летнего местного жителя к лишению свободы на два года условно за то, что он находил в социальной сети экстремистские материалы и делился ими с другими пользователями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного управления ФСБ.
"Нагайбакский районный суд Челябинской области признал 19-летнего местного жителя виновным по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (с использованием телекоммуникационных сетей)" и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - уточнили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что осужденный находил в соцсети материалы, которые направлены на возбуждение ненависти по национальному и расовому признаку, а затем делился ими на своей странице.