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Житель Урала приговорен к двум годам условно за репосты экстремистских материалов

Происшествия
13 июня, 11:08 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 13, июня. /ТАСС

19-летний осужденный находил материалы в соцсети

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Нагайбакский районный суд Челябинской области приговорил 19-летнего местного жителя к лишению свободы на два года условно за то, что он находил в социальной сети экстремистские материалы и делился ими с другими пользователями. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе областного управления ФСБ.

"Нагайбакский районный суд Челябинской области признал 19-летнего местного жителя виновным по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства (с использованием телекоммуникационных сетей)" и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что осужденный находил в соцсети материалы, которые направлены на возбуждение ненависти по национальному и расовому признаку, а затем делился ими на своей странице.

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