СМИ: более 800 человек пострадали в результате пищевого отравления в Ираке

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 13 июня. /ТАСС/. Ребенок умер, около 800 человек пострадали в результате пищевого отравления в лагере для беженцев близ иракского Мосула.
Об этом сообщил телеканал Rudaw.
По его данным, у пострадавших - большинство из них дети и пожилые люди - наблюдаются боли в животе и обезвоживание. На место были направлены 40 машин скорой помощи. Большая часть больных госпитализирована, многие в тяжелом состоянии.
Как отмечает телеканал, один из благотворительных фондов Катара организовал ифтар (первый прием пищи после дня воздержания от нее в пост Рамадан - прим. ТАСС) для 2 тыс. иракцев в лагере для перемещенных лиц в 30 км к востоку от Мосула. Как утверждает телеканал, именно эта еда привела к массовому отравлению, она была заказана в одном из ресторанов Эрбиля. Владелец заведения и еще семь человек, которых подозревают в причастности к случившемуся, задержаны. Проводится расследование.
Лагерь временного размещения был открыт Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев в мае и рассчитан на 9 тыс. человек.