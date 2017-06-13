Суд арестовал на 10 суток первого задержанного на митинге в Петербурге 12 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил во вторник наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей и 10 суток административного ареста первому задержанному на несанкционированном митинге 12 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд рассмотрел материалы в отношении первого задержанного, ему назначен штраф в 10 тыс. рублей и 10 суток ареста", - сказала она.

Всего суд должен рассмотреть материалы в отношении 561 человека, которые были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции на Марсовом поле. В их отношении составлены административные протоколы по статьям 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а также 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ.

Дзержинский суд во вторник полностью закрыт для слушателей из соображений безопасности.