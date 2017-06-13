Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд арестовал на 10 суток первого задержанного на митинге в Петербурге 12 июня

Происшествия
13 июня, 11:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Всего суд должен рассмотреть материалы в отношении 561 человека, которые были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции на Марсовом поле

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил во вторник наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей и 10 суток административного ареста первому задержанному на несанкционированном митинге 12 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.

"Суд рассмотрел материалы в отношении первого задержанного, ему назначен штраф в 10 тыс. рублей и 10 суток ареста", - сказала она.

Всего суд должен рассмотреть материалы в отношении 561 человека, которые были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции на Марсовом поле. В их отношении составлены административные протоколы по статьям 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а также 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ.

Дзержинский суд во вторник полностью закрыт для слушателей из соображений безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Суд огласит приговор экс-главе ФСИН по делу о закупке электронных браслетов
4
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Бывший глава ФСИН Реймер признан виновным в мошенничестве
7
Журнал Forbes назвал рэпера Diddy самой высокооплачиваемой знаменитостью
Темы дня
Загрузка...
Реклама