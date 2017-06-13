Суд арестовал на 10 суток первого задержанного на митинге в Петербурге 12 июня

Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:53
Между жизнью и вечностью: как заморозить себя и проснуться в будущемНаука 13 июня, 12:49
Футболист сборной России Кудряшов продолжит играть в защитной маскеСпорт 13 июня, 12:47
Выборы нового главы набсовета РУСАДА запланированы на 27 июняСпорт 13 июня, 12:43
Сенатор Климов может возглавить временную комиссию СФ по защите госсуверенитетаПолитика 13 июня, 12:38
УЕФА будет вручать награды лучшим игрокам в сезоне в Лиге чемпионов и Лиге ЕвропыСпорт 13 июня, 12:37
Международная Букеровская премия. ДосьеБиографии и справки 13 июня, 12:36
Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея УчителяКультура 13 июня, 12:35
В парламент Молдавии внесены поправки об ограничении вещания российского ТВМеждународная панорама 13 июня, 12:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил во вторник наказание в виде штрафа в 10 тыс. рублей и 10 суток административного ареста первому задержанному на несанкционированном митинге 12 июня. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева.
"Суд рассмотрел материалы в отношении первого задержанного, ему назначен штраф в 10 тыс. рублей и 10 суток ареста", - сказала она.
Всего суд должен рассмотреть материалы в отношении 561 человека, которые были задержаны во время несанкционированной акции оппозиции на Марсовом поле. В их отношении составлены административные протоколы по статьям 20.2 "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", а также 19.3 "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" КоАП РФ.
Дзержинский суд во вторник полностью закрыт для слушателей из соображений безопасности.