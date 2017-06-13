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Суд заочно арестовал водителя Ferrari, устроившего смертельное ДТП в Подмосковье

Происшествия
13 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Сейчас 24-летний Николай Григорьев объявлен в международный розыск

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы заочно арестовал водителя Ferrari Николая Григорьева, устроившего на Минском шоссе в Подмосковье ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Григорьева меру пресечения в виде заключения под стражу заочно", - сказала она.

После задержания правоохранительными органами Григорьев будет отправлен под арест сроком на два месяца.

Как сообщала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, установлено, что обвиняемый, под измененными установочными данными пересек границу Российской Федерации и находится в сопредельном государстве. Он объявлен в международный розыск.

Ночью 21 мая на 40-м км Минского шоссе автомашина Ferrari под управлением 24-летнего водителя столкнулась с автомобилем Renault, которым управлял 50-летний житель Калужской области. Автомобиль Renault загорелся, его водитель и пассажир погибли на месте аварии. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. 2 июня водителю Ferrari заочно предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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