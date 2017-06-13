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Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор по делу об убийстве бензопилой

Происшествия
13 июня, 12:50 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

Владислав Казакевич получил 15 лет лишения свободы за убийство женщины

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МИНСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Верховный суд Белоруссии отказал в удовлетворении апелляции жителю Минска Владиславу Казакевичу, который получил 15 лет лишения свободы за убийство женщины в минском торговом центре "Новая Европа", совершенное при помощи бензопилы осенью минувшего года. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь высшей судебной инстанции республики Юлия Ляскова.

"Верховный суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, а апелляцию без удовлетворения", - отметила официальный представитель суда.

Ляскова уточнила, что во вторник приговор в отношении Казакевича вступил в законную силу. При этом представитель суда пояснила, что данное решение может быть "обжаловано и опротестовано в надзорном порядке".

Защита обвиняемого обжаловала вердикт Минского городского суда, который назначил 3 марта текущего года максимальное наказание Казакевичу с учетом его несовершеннолетия на период совершения преступления. Тогда суд признал его виновным по статьям "Приготовление к убийству двух и более лиц", "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений" и "Хулиганство" Уголовного кодекса Белоруссии.

В Минском городском суде обвиняемый полностью признал свою вину, но не раскаялся в содеянном. Согласно заключению стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, несовершеннолетний в период инкриминируемых ему деяний мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, заявили ранее в Следственном комитете республики.

Во вторник защита обвиняемого просила вновь направить Казакевича на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Сторона обвинения выступила против этого.

8 октября 2016 года несовершеннолетний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый центр с заведенной и готовой к применению бензопилой. Подросток нанес ею одной из женщин два удара, а затем удары топором- кувалдой, в результате чего потерпевшая скончалась. Преступник также ранил двух женщин, еще одной удалось от него убежать.

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