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СК проверит обстоятельства ДТП с автобусом Москва - Ереван под Воронежем

Происшествия
13 июня, 12:49 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 13, июня. /ТАСС

В результате аварии пострадали три человека, среди которых двое детей

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ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи проверяют обстоятельства ДТП с участием рейсового автобуса Москва - Ереван на трассе "Дон" в Воронежской области, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня утром в Верхнемамонском районе на 717 км автодороги "Дон" 35-летний водитель рейсового автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением транспортного средства и допустил съезд в кювет. Следственными органами организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будут опрошены очевидцы, а также пассажиры автобуса, истребована документация, регламентирующая осуществление данной организацией услуг по перевозке населения, выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в результате аварии пострадали три человека, среди которых двое детей - семилетний мальчик, житель Красноярского края, и девятилетняя девочка, жительница Костромской области. Пострадавшие с травмами средней степени тяжести доставлены больницу. Автобус осуществлял рейс по маршруту Москва - Ереван, в транспортном средстве в момент аварии находились 39 человек.

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