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В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской

Происшествия
13 июня, 13:20 дата обновления: 13 июня, 14:00 UTC+3

Как уточнил представитель ФСИН, причиной смерти Лом-Али Гайтукаева стало тяжелое хроническое заболевание

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Лом-Али Гайтукаев

Лом-Али Гайтукаев

© Михаил Почуев/ТАСС

ВОЛОГДА, 13 июня. /ТАСС/. Лом-Али Гайтукаев, осужденный за убийство журналистки Анны Политковской, скончался в межобластной больнице №10 для осужденных на территории Вологодской области, где отбывал пожизненное наказание в исправительной колонии №5. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по региону.

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"Осужденный Лом-Али Гайтукаев умер в областной больнице №10 для осужденных, он давно страдал тяжелым хроническим заболеванием", - сообщили ТАСС в пресс-службе вологодского управления ФСИН.

7 октября 2006 года обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома на Лесной улице в Москве. Столичная прокуратура возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

В октябре 2011 г. главное следственное управление Следственного комитета (СК) России предъявило обвинения в убийстве Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. 9 июня 2014 г. суд на основании вердикта присяжных признал всех обвиняемых виновными в убийстве Анны Политковской в связи с осуществлением ею "служебной деятельности". Мотивом преступления суд назвал недовольство неустановленного заказчика "изобличающими публикациями Политковской о нарушении прав человека, хищении государственной собственности и превышении должностными лицами служебных полномочий".

Судья Павел Мелехин приговорил Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова к пожизненному заключению. Сергей Хаджикурбанов, являвшийся еще одним организатором преступления, получил 20 лет колонии строгого режима, а следившие за Политковской Джабраил и Ибрагим Махмудовы - 14 и 12 лет соответственно.

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