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Суд рассмотрит иск о защите чести и достоинства бизнесмена Михайлова к Навальному

Происшествия
13 июня, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В одном из своих фильмов ФБК назвал бизнесмена криминальным авторитетом

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы 29 июня проведет беседу по иску о защите чести достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией от бизнесмена Сергея Михайлова, которого в одном из своих фильмов ФБК назвал криминальным авторитетом. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Беседа по иску назначена на 10:00 мск 29 июня", - сказала собеседник агентства, не уточнив подробности искового заявления.

По данным источника ТАСС, знакомого с ситуацией, претензии бизнесмена связаны с упоминанием его в одном из фильмов ФБК в качестве криминального авторитета. Истец просит суд признать распространенные сведения порочащими и не соответствующими действительности, а также просит их опровергнуть и удалить с интернет-ресурсов.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному. 31 мая Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции и сведения о его якобы судимости за изнасилование и опубликовать опровержение в срок не менее трех месяцев. Удалить данные сведения Навальный обязан в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

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