Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россельхознадзор оштрафовал Leroy Merlin за необработанную секцию "Сад"

Происшествия
13 июня, 15:00 UTC+3

Россельхознадзор также выдал магазину предписание об устранении нарушений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инспекторы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили, что в магазине Leroy Merlin на Новорижском шоссе в Подмосковье не была обеззаражена секция "Сад" и продавались семена цветов и овощей, не допущенных к использованию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ходе проверки выявлены нарушения требований Федеральных законов…, а именно: реализация партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений с нарушением правил маркировки, не предоставлены документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, не проведено карантинное фитосанитарное обследование помещения (секции "Сад")", - добавляется в сообщении.

Помимо штрафа Россельхознадзор выдал предписание об устранении нарушений, а должностному лицу компании - представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, резюмируется в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
3
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
4
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
5
Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия
6
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
7
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама