Россельхознадзор оштрафовал Leroy Merlin за необработанную секцию "Сад"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Инспекторы управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили, что в магазине Leroy Merlin на Новорижском шоссе в Подмосковье не была обеззаражена секция "Сад" и продавались семена цветов и овощей, не допущенных к использованию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В ходе проверки выявлены нарушения требований Федеральных законов…, а именно: реализация партий пакетированных семян сельскохозяйственных растений с нарушением правил маркировки, не предоставлены документы, подтверждающие карантинное фитосанитарное состояние реализуемой подкарантинной продукции, не проведено карантинное фитосанитарное обследование помещения (секции "Сад")", - добавляется в сообщении.

Помимо штрафа Россельхознадзор выдал предписание об устранении нарушений, а должностному лицу компании - представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, резюмируется в сообщении.