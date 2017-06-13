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Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы

Происшествия
13 июня, 15:59 дата обновления: 13 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Данные о пострадавших в полицию не поступали

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Полиция проверяет информацию о стрельбе возле отделения одного из банков в 1-м Казачьем переулке в центре Москвы, в городе введен план "Перехват". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"От очевидцев поступила информация о стрельбе возле одного из коммерческих банков, стрелявшие якобы скрылись на автомобиле", - сказал источник.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России отметили, что информация о пострадавших в результате стрельбы в 1-м Казачьем переулке в полицию не поступала.

"Информации о пострадавших в результате стрельбы в полицию не поступало, с заявлениями также никто не обращался", - рассказали в ГУ МВД, отметив, что около 14:50 на пульт "02" поступила информация о стрельбе у дома 11/2 в 1-м Казачьем переулке.

"На территории города введен план "Перехват" по розыску автомобиля "Нива" синего цвета с фрагментом номера К484", - сказал собеседник агентства в правоохранительным органах.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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