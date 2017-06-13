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Число погибших в результате проливных дождей в Бангладеш превысило 70 человек

Происшествия
13 июня, 16:08 UTC+3 МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Власти опасаются, что число жертв может возрасти

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 77 человек погибли за последние несколько дней из-за проливных дождей, вызвавших оползни на юго-востоке Бангладеш. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей.

Ранее сообщалось о 35 жертвах.

По данным агентства, в оказавшихся под ударом стихии районах идут спасательные операции, местных жителей эвакуируют из домов. Власти опасаются, что число жертв может возрасти.

От смерчей и наводнений, вызванных тропическими циклонами, в этой южноазиатской стране с населением 160 млн человек ежегодно погибают сотни людей. В 2007 году в результате другого мощного циклона в этом государстве более 4 тысяч человек погибли или пропали без вести. В 2009 году мощный циклон "Айла" унес жизни 179 человек в Бангладеш.

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