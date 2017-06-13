Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии

Происшествия
13 июня, 16:14 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев

16-летняя девушка с ожогами 90% тела доставлена в реанимацию

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 13 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту травмирования девушки во время попытки сделать селфи на крыше поезда в Башкирии, сообщили в пятницу в пресс-службе управления.

Инцидент произошел 12 июня в 12:30 мск на станции Янаул, 16-летняя девушка залезла на крышу грузового поезда для фотографирования. "Фотографии девушка сделать не успела, так как получила удар электрическим током в 27 тыс. вольт и с ожогами 90% тела отправлена в реанимацию. За жизнь девушки борются врачи, ее состояние оценивается как крайне тяжелое", - уточняется в сообщении.

Следователи готовят представление руководству железной дороги о необходимости усиления мер безопасности на станции. Речь идет об усилении охраны и оснащении периметра видеокамерами, уточнили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проверяет информацию о стрельбе возле банка в центре Москвы
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Вячеслав Малежик перенес инсульт
4
Путин потребовал завершить разработку актов для пресечения ввоза "санкционки"
5
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
Темы дня
Загрузка...
Реклама