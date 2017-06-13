Девушка получила удар током, делая селфи на крыше поезда в Башкирии

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УФА, 13 июня. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку по факту травмирования девушки во время попытки сделать селфи на крыше поезда в Башкирии, сообщили в пятницу в пресс-службе управления.
Инцидент произошел 12 июня в 12:30 мск на станции Янаул, 16-летняя девушка залезла на крышу грузового поезда для фотографирования. "Фотографии девушка сделать не успела, так как получила удар электрическим током в 27 тыс. вольт и с ожогами 90% тела отправлена в реанимацию. За жизнь девушки борются врачи, ее состояние оценивается как крайне тяжелое", - уточняется в сообщении.
Следователи готовят представление руководству железной дороги о необходимости усиления мер безопасности на станции. Речь идет об усилении охраны и оснащении периметра видеокамерами, уточнили в пресс-службе.