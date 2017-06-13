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Полиция задержала бросившего петарду в участников несанкционированной акции в Москве

Происшествия
13 июня, 16:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

В отношении 29-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали 29-летнего молодого человека, который накануне во время несанкционированной акции оппозиции взорвал петарду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Накануне сотрудниками полиции задержан молодой человек, 1988 года рождения. Он бросил в толпу участников несанкционированной акции на Тверской улице петарду", - отметили в ведомстве.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" (ст. 213 УК РФ), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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