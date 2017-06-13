Суд в Берлине приговорил к тюремному сроку беженца, который пытался поджечь бездомного

БЕРЛИН, 13 июня. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Суд германской столицы приговорил к тюремному заключению сроком на два года и девять месяцев 21-летнего молодого человека, который в конце 2016 года пытался поджечь спящего бездомного на одной из станций берлинского метро. Соответствующий вердикт был вынесен во вторник.

Инцидент, вызвавший большой общественный резонанс, произошел в ночь на 25 декабря. Камеры видеонаблюдения подземки запечатлели, как семеро молодых людей проходили мимо спящего на скамейке мужчины. После этого один из них поджег матрац, на котором лежал бездомный, очевидцам удалось быстро потушить огонь. Виновники инцидента - беженцы из Сирии и Ливии в возрасте от 16 лет до 21 года - были задержаны несколькими днями позже.

Прокуратура полагала, что произошедшее было покушением на убийство и требовала для главного обвиняемого четыре года тюрьмы. Суд со своей стороны счел инцидент попыткой нанесения тяжких телесных повреждений.

Более мягкий приговор вынесен соучастникам: трое получили восемь месяцев условно, двое - четыре недели реального ареста, еще один - семь суток.