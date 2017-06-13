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Иностранному дипломату в США грозит 15 лет тюрьмы за использование подневольного труда

Происшествия
13 июня, 17:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

Вице-консул Бангладеш в Нью-Йорке три года принуждал слугу работать только за чаевые от участников банкетов, проходивших в доме дипломата, а за любое неповиновение бил

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Вице-консул Бангладеш в Нью-Йорке Мохаммед Шахелдул Ислам арестован по обвинению в том, что в течение более трех лет принуждал своего соотечественника работать слугой за подачки. В случае признания вины 45-летнему дипломату грозит тюремное заключение в Соединенных Штатах до 15 лет.

МИД Бангладеш и посольство этой страны в Вашингтоне поставлены в известность о задержании и взятии под стражу дипломата, сообщила телекомпания CNN. Вице-консул пользуется ограниченной дипломатической неприкосновенностью, его паспорт изъят.

Как сообщил окружной прокурор нью-йоркского района Куинс Ричард Браун, залог под освобождение дипломата до суда определен в $50 тыс. Эта сумма снижается вдвое при расчете наличными средствами.

"Обвинения в этом деле вызывают крайнее беспокойство. Сотруднику консульства инкриминируется рукоприкладство и использование вербальных угроз, чтобы держать в подчинении работника, которому он к тому же отказывался платить. Обвиняемый забрал у потерпевшего паспорт, с первого же дня его работы отказывал ему в оплате его труда и угрожал причинить вред его семье, проживающей за пределами США", - отметил прокурор.

Согласно данным прокуратуры, потерпевший был вынужден служить семье дипломата, проживающей в Куинсе, с 2012 года по май 2016 года. График работы без выходных и праздников достигал 18 часов в сутки. Малейшее неповиновение каралось побоями, единственным средством существования были чаевые от участников банкетов в доме вице-консула. Ислам в 2014 году отобрал эти средства у слуги, компенсировал всю сумму банковским чеком и вынудил внести чек на банковский счет с целью создать иллюзию заработной платы.

В мае 2016 года потерпевший сбежал и обратился с жалобой на хозяина в американскую полицию.

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