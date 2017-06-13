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Суд продлил на три месяца арест обвиняемого в гибели детей начальника лагеря на Сямозере

Происшествия
13 июня, 17:57 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

Вадиму Виноградову предъявили обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель по неосторожности двух и более лиц, и по статье об оставлении в опасности

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ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии продлил по 18 сентября арест начальнику лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадиму Виноградову, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Виноградову Вадиму Олеговичу на три месяца, всего до 15 месяцев, то есть до 18 сентября 2017 года включительно", - сказал судья Александр Зайцев.

Виноградову предъявлено обвинение статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности" УК РФ.

В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста обвиняемому, так как на свободе, по их мнению, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей или потерпевших. Виноградов и его адвокат решение об удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста оставили на усмотрение суда.

Виноградов был арестован городским судом Петрозаводска 21 июня 2016 год, свою вину ранее он полностью признал.

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