Суд продлил на три месяца арест обвиняемого в гибели детей начальника лагеря на Сямозере

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Верховный суд Карелии продлил по 18 сентября арест начальнику лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Вадиму Виноградову, который обвиняется в гибели 14 детей во время водного похода в июне 2016 года, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей Виноградову Вадиму Олеговичу на три месяца, всего до 15 месяцев, то есть до 18 сентября 2017 года включительно", - сказал судья Александр Зайцев.

Виноградову предъявлено обвинение статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности" УК РФ.

В ходе судебного заседания следователь и прокурор требовали продлить на три месяца срок ареста обвиняемому, так как на свободе, по их мнению, он может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от суда и следствия, оказать давление на свидетелей или потерпевших. Виноградов и его адвокат решение об удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста оставили на усмотрение суда.

Виноградов был арестован городским судом Петрозаводска 21 июня 2016 год, свою вину ранее он полностью признал.