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Первое заседание по делу обвиняемого в педофилии священника Грозовского состоится 22 июня

Происшествия
13 июня, 18:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, июня. /ТАСС

Священник обвиняется в растлении трех несовершеннолетних

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Первое заседание по уголовному делу в отношении священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в растлении трех несовершеннолетних, назначено на 22 июня.

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Об этом ТАСС сообщили в аппарате Приозерского городского суда Ленинградской области по итогам состоявшегося во вторник предварительного слушания.

"Рассмотрение дела по существу начнется 22 июня", - уточнили в суде.

2 июня Главное следственное управление СК РФ по Петербургу сообщило о передаче дела с утвержденным обвинительным заключением для рассмотрения в суд Приозерска, расположенный в 145 км от Санкт-Петербурга. По версии СК, в Ленобласти Грозовский совершил первое из инкриминируемых ему преступлений.

Дело Грозовского

По версии следствия, в 2011 году в православном детском лагере в Ленобласти Грозовский, являясь клириком Вознесенского (Софийского) собора в Царском Селе, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Аналогичные действия, считает следствие, были совершены им в июне 2013 года в лагере православного детско-юношеского клуба "Филадельфия" в Греции, где он был настоятелем храма святого мученика Иоанна Воина.

После начала расследования Грозовский бежал из России, а в октябре 2013 года был объявлен в международный розыск. В апреле 2014 года генпрокуратура РФ направила в Израиль запрос о его выдаче, который был удовлетворен лишь в сентябре 2016 года. 17 сентября прошлого года Грозовского этапировали из Москвы в Петербург, в тот же день следствие предъявило ему обвинение в совершении преступлений сексуального характера в отношении трех несовершеннолетних.

Как ранее сообщили ТАСС в Гатчинской епархии РПЦ, клириком которой остается Грозовский, решение о лишении его сана будет принято церковным судом после вынесения приговора.

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