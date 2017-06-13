Полиция Шанхая задержала 31 человека за мошенничество с использованием мессенджеров

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полиция Шанхая задержала 31 члена преступной группировки за организацию мошеннических схем в местных мобильных коммуникационных системах. Преступникам удалось обмануть клиентов на 4 млн юаней ($590 тыс.), говорится в заявлении Управления общественной безопасности городского района Цзиньшань.

Полицейские установили, что преступники обещали своим клиентам в различных мессенджерах выгодные кредиты, но требовали за их получение комиссионные. На след мошенников удалось выйти после того, как в марте в полицию поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что заплатил через популярный в Китае мессенджер WeChat 4 тыс. юаней (около $597) в качестве комиссионного сбора за кредит, который так и не получил, так же как и свой вклад. Следствие установило свыше 1,3 тыс. похожих случаев по всей стране в период между ноябрем 2016 и апрелем 2017 года.

Операцию по поимке преступников в городе Ляочэн провела шанхайская полиция совместно с коллегами из восточной провинции Шаньдун. 21 задержанному будет предъявлено обвинение в мошенничестве.

В последние годы Китай столкнулся с волной преступности в киберпространстве. Только в Шанхае созданный год назад Центр по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством раскрыл свыше 4,8 тыс. дел. Сотрудники этого спецподразделения полиции к марту текущего года за год работы задержали порядка 1,9 тыс. человек, подозреваемых в мошеннических действиях с использованием телефонных линий и ресурсов глобальной сети. В процессе раскрытия этих преступлений органы правопорядка в Шанхае заморозили активы на общую сумму 148 млн юаней (около $21,7 млн).