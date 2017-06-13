Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Шанхая задержала 31 человека за мошенничество с использованием мессенджеров

Происшествия
13 июня, 18:44 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Преступники обещали своим клиентам в различных мессенджерах выгодные кредиты. Им удалось обмануть пользователей на $590 тысяч

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 13 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Полиция Шанхая задержала 31 члена преступной группировки за организацию мошеннических схем в местных мобильных коммуникационных системах. Преступникам удалось обмануть клиентов на 4 млн юаней ($590 тыс.), говорится в заявлении Управления общественной безопасности городского района Цзиньшань.

Полицейские установили, что преступники обещали своим клиентам в различных мессенджерах выгодные кредиты, но требовали за их получение комиссионные. На след мошенников удалось выйти после того, как в марте в полицию поступило заявление от одного из пострадавших, который сообщил, что заплатил через популярный в Китае мессенджер WeChat 4 тыс. юаней (около $597) в качестве комиссионного сбора за кредит, который так и не получил, так же как и свой вклад. Следствие установило свыше 1,3 тыс. похожих случаев по всей стране в период между ноябрем 2016 и апрелем 2017 года.

Операцию по поимке преступников в городе Ляочэн провела шанхайская полиция совместно с коллегами из восточной провинции Шаньдун. 21 задержанному будет предъявлено обвинение в мошенничестве.

В последние годы Китай столкнулся с волной преступности в киберпространстве. Только в Шанхае созданный год назад Центр по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством раскрыл свыше 4,8 тыс. дел. Сотрудники этого спецподразделения полиции к марту текущего года за год работы задержали порядка 1,9 тыс. человек, подозреваемых в мошеннических действиях с использованием телефонных линий и ресурсов глобальной сети. В процессе раскрытия этих преступлений органы правопорядка в Шанхае заморозили активы на общую сумму 148 млн юаней (около $21,7 млн).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Скачки на приз президента
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
10
Число жертв стихии в Шри-Ланке превысило 200 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон: США стремятся остановить ухудшение отношений с Россией
2
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
3
Еврокомиссия начала расследование против Польши, Венгрии, Чехии за отказ принять мигрантов
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
6
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
7
WP: освобожденный в КНДР студент из США находится в коме
Темы дня
Загрузка...
Реклама