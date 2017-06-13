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Источник: депутата парламента Дагестана ранили ножом в Дербенте

Происшествия
13 июня, 19:00 UTC+3 МАХАЧКАЛА июня. /Корр., ТАСС

Отмечается, что подозреваемый в нападении задержан

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МАХАЧКАЛА, 13 июня. /Корр. ТАСС /. Депутат Народного собрания Дагестана Вели Фаталиев получил ножевое ранение в ходе конфликта в Дербенте, сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах республики.

"Во вторник вечером в ходе конфликта в здании земельного комитета администрации Дербента депутат Фаталиев получил ножевое ранение", - сообщил собеседник.

По его словам, подозреваемый в нападении на депутата задержан. "Подозреваемый - охранник начальника земельного комитета. Его допрашивают в ОВД", - добавил источник.

Официальных комментариев в правоохранительных органах Дагестана по этому инциденту пока не дают.

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