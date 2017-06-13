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На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымление

Происшествия
13 июня, 19:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

ЧП было ликвидировано сотрудниками госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям

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Чернобыльская АЭС

Чернобыльская АЭС

© REUTERS/Vasily Fedosenko

КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Задымление одного из помещений третьего энергоблока произошло на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), оно было оперативно ликвидировано сотрудниками государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования страны.

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"В 15:57 получено сообщение от ЧАЭС относительно задымления помещения номер 509 блока номер три ЧАЭС. В 16:00 задымление ликвидировано сотрудниками ГСЧС. Радиационное состояние помещений блока номер три и площадки ЧАЭС без изменений", - сказано в сообщении. В нем не уточняются другие подробности.

В ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС произошла авария на четвертом энергоблоке. Из-за разрушения активной зоны реактора радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км, в основном на Украине, в Белоруссии и России.

Объект "Укрытие" - первый бетонный саркофаг высотой более 50 м - был завершен к ноябрю 1986 года. Он удерживает не менее 95% топливосодержащих масс разрушенного реактора, а также около 70 тыс. тонн радиоактивного металла, бетона, стеклообразной массы, несколько десятков тонн радиоактивной пыли.

В 2012 году началось строительство нового защитного сооружения в форме арки, которое было установлено в проектное положение над существующим "Укрытием" в ноябре 2016 года.

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