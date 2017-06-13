В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в населенном пункте Моршанск Тамбовской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Как сообщили в медицинских службах города, пострадал один человек.
"Пострадавший - хозяин квартиры, где произошел взрыв. Ему оказывают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.
По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. Затем возник пожар на площади 50 кв. м, однако к настоящему времени он ликвидирован. В результате ЧП были эвакуированы около 30 человек.
Как сообщили в ГУ МЧС, несущие конструкции взрывом не повреждены, но обрушилась потолочная плита в квартире. Кроме того, нарушено остекление в нескольких квартирах.
На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причины случившегося устанавливаются.