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В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

Происшествия
13 июня, 20:59 дата обновления: 13 июня, 21:26 UTC+3

В результате ЧП пострадал один человек

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в населенном пункте Моршанск Тамбовской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Как сообщили в медицинских службах города, пострадал один человек.

"Пострадавший - хозяин квартиры, где произошел взрыв. Ему оказывают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. Затем возник пожар на площади 50 кв. м, однако к настоящему времени он ликвидирован. В результате ЧП были эвакуированы около 30 человек. 

Как сообщили в ГУ МЧС, несущие конструкции взрывом не повреждены, но обрушилась потолочная плита в квартире. Кроме того, нарушено остекление в нескольких квартирах.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причины случившегося устанавливаются.

 

 

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