В Тамбовской области в жилом доме произошел взрыв бытового газа

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в населенном пункте Моршанск Тамбовской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.

Как сообщили в медицинских службах города, пострадал один человек.

"Пострадавший - хозяин квартиры, где произошел взрыв. Ему оказывают медицинскую помощь", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, взрыв произошел в квартире на последнем этаже девятиэтажного дома. Затем возник пожар на площади 50 кв. м, однако к настоящему времени он ликвидирован. В результате ЧП были эвакуированы около 30 человек.

Как сообщили в ГУ МЧС, несущие конструкции взрывом не повреждены, но обрушилась потолочная плита в квартире. Кроме того, нарушено остекление в нескольких квартирах.

На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Причины случившегося устанавливаются.