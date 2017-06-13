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В Москве в ходе несанкционированной акции оппозиции задержали более 130 несовершеннолетних

Происшествия
13 июня, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

По данным столичной полиции, в акции приняли участие около 4,5 тыс. человек

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали 136 несовершеннолетних, которые приняли участие в несанкционированном митинге оппозиции в Москве 12 июня на Тверской улице. Об этом ТАСС сообщил глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников.

"В ходе акции было задержано 136 подростков. Конечно, каждый вправе сам выбирать свою линию жизни. На мой взгляд, главный жизненный принцип любого человека должен заключаться в умении адаптироваться в этом мире в соответствии с законами твоей страны", - заявил он.

Накануне на проспекте Сахарова в Москве прошла согласованная акция оппозиции. По данным полиции, в мероприятии приняли участие около 1,8 тыс. человек.

В то же время группа оппозиционеров решила провести несанкционированную акцию на Тверской улице, где проходил фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи. Собрание". По данным столичной полиции, в несанкционированной акции приняли участие около 4,5 тыс. человек.

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