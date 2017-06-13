Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участница проекта "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла в Москве, выпав из окна. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Выпавшая из окна жилого дома на шоссе Энтузиастов 30-летняя девушка оказалась участницей "Битвы экстрасенсов" Илоной Новоселовой", - сказал собеседник агентства.
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что во вторник близ одного из домов по шоссе Энтузиастов "было обнаружено тело 30-летней девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты". "В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти девушки, не обнаружено", - сказала Иванова, не уточняя имя погибшей.
Новоселова участвовала в седьмом сезоне телешоу "Битва экстрасенсов" и стала финалисткой телепроекта.