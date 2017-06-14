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Суд решит вопрос о рассмотрении в особом порядке дела о крушении Falcon во Внуково

Происшествия
14 июня, 0:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Особый порядок судопроизводства подразумевает ускоренный процесс судопроизводства без исследования доказательств и допроса свидетелей

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы сегодня вынесет решение по вопросу о проведении в особом порядке слушаний уголовного дела в отношении инженера аэродромной службы аэропорта Внуково Владимира Леденева и водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко, обвиняемых в нарушении правил безопасности, которые привели к крушению самолета Falcon в 2014 году и гибели главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Сергеев.

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© Михаил Почукв/ТАСС

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В связи с признанием Леденевым и Мартыненко вины защита ранее заявила ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке. Другие участники процесса попросили время для согласования позиций, в связи с чем заседание было отложено.

Особый порядок судопроизводства избирается при безоговорочном признании подсудимым вины и подразумевает ускоренный процесс судопроизводства без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По делу о крушении Falcon обвиняются также диспетчер Александр Круглов, руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев и диспетчер руления Надежда Архипова. Им инкриминируется ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации судна воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Статья предусматривает до 7 лет лишения свободы.

В ночь на 21 октября 2014 года в московском аэропорту Внуково четырехместный самолет Falcon, следовавший рейсом Москва - Париж, при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. Погибли три члена экипажа и пассажир - глава компании Total Кристоф де Маржери.

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Крушение самолета главы Total во Внукове
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