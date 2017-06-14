Суд назовет наказание для признанного виновным в мошенничестве экс-главы ФСИН Реймера

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы планирует назвать наказание для признанного виновным в мошенничестве при закупке электронных браслетов бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александра Реймера. Об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Эмилия Хиль.

Суд возобновит начатое во вторник оглашение приговора. "Можно ожидать его завершения и назначения подсудимым наказания", - сказала Хиль.

Суд признал Реймера и еще двух подсудимых виновными в мошенничестве.

Дело Реймера было передано в суд с обвинениями по статьям о превышении должностных полномочий и о мошенничестве. В ходе прений сторон по итогам рассмотрения дела прокуратура отказалась от обвинения в превышении полномочий как излишнего. По словам прокурора, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), вменяемая фигурантам, предусматривает наказание за преступление, совершенное должностным лицом.

В ходе прений сторон прокурор просила суд признать Реймера виновным в крупном мошенничестве и приговорить его к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 1 млн рублей. Также она просила лишить его звания генерал- полковника внутренней службы и государственных наград.

Предполагаемым соучастникам Реймера - его бывшему заместителю Николаю Криволапову и бывшему директору подведомственного ФСИН ФГУП "Центр информационно- технического обеспечения и связи" Виктору Определенову - прокурор просила назначить шесть и семь лет заключения соответственно со штрафом в 800 тыс. рублей каждому, а также лишить Криволапова звания генерал-майора.

Закупка браслетов

По данным следствия, обвиняемые в 2010-2012 гг. похитили более 2,7 млрд рублей, которые были выделены на закупку ФСИН систем электронного мониторинга подконтрольных лиц, так называемых электронных браслетов. При цене в 19 тыс. рублей стационарное контрольное устройство закупалось за 108 тыс. рублей, мобильное устройство, которое позволяет отслеживать перемещения за пределами дома, приобреталось за 128 тыс. рублей.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил одного из фигурантов этого дела, предпринимателя Николая Мартынова, фирмы которого поставляли браслеты, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей.

Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.