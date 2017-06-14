Все жильцы частично обрушившегося дома в Волгограде эвакуированы

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ВОЛГОГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Все 44 жильца двухэтажного дома в Волгограде, где произошло частичное обрушение, эвакуированы. Об этом сообщил ТАСС представитель областного главка МЧС Дмитрий Доценков.
"По уточненным данным, в доме частично обрушился не лестничный пролет и часть кровли, а произошло обрушение чердачного перекрытия на лестничный пролет. Ранее были эвакуирован 19 жителей только второго этажа, в настоящее время эвакуированы все 44 жильца этого дома", - сказал Доценков.
Он напомнил, что инцидент с обрушением произошел во вторник, в 22:10 мск в доме 44 по улице Панферова в Красноармейском районе Волгограда.
Ранее официальный представитель волгоградской мэрии рассказал ТАСС, что дом был построен в 1954 году и в 2016 году был признан аварийным. По его словам, пункт временного размещения людей развернут в ближайшей школе.
В областном главке МВД ТАСС сообщили, что дом-общежитие коридорного типа, где произошло частичное обрушение, взят под охрану полицией.