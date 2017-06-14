Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась вдвое

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки увеличилась почти в два раза - с 1,9 до 3,7 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро среды, в регионе действуют девять лесных пожаров на общей площади 3,1 тыс. га, еще девять пожаров локализованы на 636,5 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к тушению огня привлечены 464 человека, в том числе 97 парашютистов-десантников, задействовано 98 единиц техники.

Леса начали гореть в Забайкалье в конце марта. За это время в регионе зарегистрировали около 500 лесных пожара на общей площади более 55 тыс. га. В крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах.