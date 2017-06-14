Овчарка загрызла семилетнего ребенка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Среднеазиатская овчарка загрызла семилетнего мальчика в селе Сергеевке Приморского края. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю.

"13 июня 2017 года на территории домовладения в селе Сергеевке обнаружено тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесенных находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, мальчик подошел к двухметровому забору, которым огорожен дом, чтобы позвать друга на прогулку. Ребенок подлез под воротами и попал во двор. Охранявшая дом собака внезапно сорвалась с цепи и кинулась на ребенка. Хозяева не смогли остановить овчарку и вызвали наряд полиции, однако спасти ребенка не удалось.