Овчарка загрызла семилетнего ребенка в Приморье

Площадь лесных пожаров в Забайкалье за сутки увеличилась вдвоеПроисшествия 14 июня, 3:50
Крейсер "Варяг" вернулся во Владивосток из дальнего походаАрмия и ОПК 14 июня, 3:07
Оливер Стоун: фильм про Путина — это не только рассказ о нем, но и призыв к мируКультура 14 июня, 2:54
Сенат США намерен радикально ограничить инвестиции в энергетические проекты РФМеждународная панорама 14 июня, 2:34
Путин назвал большой ошибкой попытки нарушить мировой ядерный балансПолитика 14 июня, 2:08
Венесуэльский депутат призвал Верховный суд проверить генпрокурора на вменяемостьМеждународная панорама 14 июня, 1:43
Король Бельгии принял участие в праздновании Рамадана в мусульманской семье в ГентеОбщество 14 июня, 1:35
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФМеждународная панорама 14 июня, 1:00
Непобедимые: ЦСКА в шестой раз подряд выиграл Единую лигу ВТБСпорт 14 июня, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 14 июня. /ТАСС/. Среднеазиатская овчарка загрызла семилетнего мальчика в селе Сергеевке Приморского края. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Приморскому краю.
"13 июня 2017 года на территории домовладения в селе Сергеевке обнаружено тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде множественных рваных ран, нанесенных находившейся во дворе крупной среднеазиатской овчаркой", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мальчик подошел к двухметровому забору, которым огорожен дом, чтобы позвать друга на прогулку. Ребенок подлез под воротами и попал во двор. Охранявшая дом собака внезапно сорвалась с цепи и кинулась на ребенка. Хозяева не смогли остановить овчарку и вызвали наряд полиции, однако спасти ребенка не удалось.