Малайзийский "Боинг" совершил жесткую посадку в аэропорту Джакарты

Путин отметил преимущества России в решении проблем межэтнических отношенийОбщество 14 июня, 5:17
Путин: США стремятся во что бы то ни стало не допустить сближения Украины и РоссииПолитика 14 июня, 4:46
Путин сообщил, что занимается спортом каждый деньСпорт 14 июня, 4:33
Путин: некоторые в США мечтают видеть Россию поверженнойПолитика 14 июня, 4:33
Путин: в России нет притеснений гомосексуалистовОбщество 14 июня, 4:28
Путин: оппозиции в России нужно формировать более выигрышную программу для избирателейПолитика 14 июня, 4:18
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРОПолитика 14 июня, 4:17
Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после бояСпорт 14 июня, 4:10
Колумбийские повстанцы сдали 60% вооружения под контролем миссии ООНМеждународная панорама 14 июня, 4:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИНГАПУР, 14 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Джакарты из-за повреждения шасси, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает агентство Bernama.
Инцидент произошел во вторник вечером, когда Boeing737-800 выполнял рейс MH 725 из Куала-Лумпура в Джакарту.
По данным авиаперевозчика, причиной случившегося стали сильные осадки, которые наблюдались в индонезийской столице. "При соприкосновении с полосой была повреждена одна из шин шасси", - сообщили в компании.
В связи с происшествием Malaysia Airlines приостановила вылеты из Джакарты в Куала-Лумпур.