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Малайзийский "Боинг" совершил жесткую посадку в аэропорту Джакарты

Происшествия
14 июня, 4:15 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев

Причиной инцидента стало повреждение шасси

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СИНГАПУР, 14 июня. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Джакарты из-за повреждения шасси, в результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает агентство Bernama.

Инцидент произошел во вторник вечером, когда Boeing737-800 выполнял рейс MH 725 из Куала-Лумпура в Джакарту.

По данным авиаперевозчика, причиной случившегося стали сильные осадки, которые наблюдались в индонезийской столице. "При соприкосновении с полосой была повреждена одна из шин шасси", - сообщили в компании.

В связи с происшествием Malaysia Airlines приостановила вылеты из Джакарты в Куала-Лумпур.

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