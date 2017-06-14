СМИ: грузовик с токсичными веществами перевернулся недалеко от Ниагарского водопада

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ОТТАВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Грузовик, перевозивший ядовитые вещества, перевернулся на шоссе в районе канадского города Сент-Катаринс (провинция Онтарио), который находится примерно в 20 км от Ниагарского водопада. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
Трейлер перевозил токсичный взрывоопасный газ фосфин, при вдыхании которого могут быть поражены легкие и нервная система человека. В результате была проведена временная эвакуация населения в двухкилометровой зоне, а полиция перекрыла движение на автотрассе.
К месту ЧП прибыли специалисты по токсичным веществам. Согласно последней информации, утечки при опрокидывании цистерны с фосфином не произошло. Пострадавших нет.
В настоящее время выясняются причины аварии. Из-за инцидента в этом районе образовались огромные автомобильные заторы.