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СМИ: грузовик с токсичными веществами перевернулся недалеко от Ниагарского водопада

Происшествия
14 июня, 5:30 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Согласно последней информации, утечки при опрокидывании цистерны с фосфином не произошло

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ОТТАВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Грузовик, перевозивший ядовитые вещества, перевернулся на шоссе в районе канадского города Сент-Катаринс (провинция Онтарио), который находится примерно в 20 км от Ниагарского водопада. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.

Трейлер перевозил токсичный взрывоопасный газ фосфин, при вдыхании которого могут быть поражены легкие и нервная система человека. В результате была проведена временная эвакуация населения в двухкилометровой зоне, а полиция перекрыла движение на автотрассе.

К месту ЧП прибыли специалисты по токсичным веществам. Согласно последней информации, утечки при опрокидывании цистерны с фосфином не произошло. Пострадавших нет.

В настоящее время выясняются причины аварии. Из-за инцидента в этом районе образовались огромные автомобильные заторы.

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