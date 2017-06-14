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Двести пожарных борются с возгоранием в многоэтажке в Лондоне

Происшествия
14 июня, 5:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Пострадали по меньшей мере два человека, спасатели эвакуируют жильцов

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Две сотни пожарных пытаются потушить возгорание, произошедшее сегодня в одном из 27-этажных жилых домов в западной части Лондона. Об этом сообщается в официальном Twitter пожарной бригады британской столицы. По ее информации, для тушения огня задействованы 40 единиц техники.

По информации, телеканала Sky News, травмы получили по меньшей мере два человека.

В настоящий момент проходит эвакуация жителей дома.

sirens999sirens/YouTube

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