В Хабаровске заключили под стражу директора предприятия "Водоканал"

ХАБАРОВСК, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Суд по ходатайству следствия изменил меру пресечения для директора хабаровского МУП "Водоканал", депутата городской думы Владимира Стеблевского, обвиняемого в мошенничестве, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями, с домашнего ареста на заключение под стражу. Об этом в среду сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по Хабаровскому краю Илья Гудков.

"По ходатайству следствия в отношении директора МУП Хабаровска "Водоканал", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 201 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), судом изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - сказал Гудков.

Он добавил, что в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных средств на сумму не менее 130 млн рублей, выделенных на строительство водозаборных сооружений Тунгусского месторождения, следствием выявлены новые эпизоды деятельности фигурантов дела. Возбуждены два уголовных дела, все дела соединены в одно производство.

Дело о злоупотреблении полномочиями

По версии следствия, в 2015-2016 годах обвиняемые (директор, его заместитель по снабжению и главный инженер) приобрели у аффилированной коммерческой организации за 148,5 млн рублей 4950 тонн химического реагента для очистки воды. "Ущерб бюджету Хабаровска составил свыше 14 млн рублей, так как купили реагент по изначально завышенной цене", - отметил Гудков.

В ходе следствия установлено, что учредителями аффилированной коммерческой организации были близкие родственники руководства "Водоканала" (сыновья, дочери, супруга одного из них).

По ходатайству следственных органов в отношении заместителя руководителя МУП Хабаровска по снабжению судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Дело о коммерческом подкупе

Трое руководителей "Водоканала" стали также фигурантами дела о коммерческом подкупе. По версии следствия, в августе 2010 года администрация Хабаровска заключила контракт с коммерческой организацией на поставку и монтаж электротехнического оборудования на водозаборные сооружения Тунгусского месторождения стоимостью свыше 318 млн рублей. В октябре 2010 года заключено дополнительное соглашение с этой же компаний, согласно которому заказчиком оборудования выступает "Водоканал".

"Осенью 2010 года обвиняемые предложили руководству коммерческой организации заплатить им откат в виде процентов от стоимости контракта, взамен пообещав содействие. С ноября 2010 года по май 2011 года обвиняемые получили денежные средства в сумме 28 млн рублей", - рассказал Гудков.

"Следствие устанавливает представителей других коммерческих организаций, которые передавали деньги обвиняемым за покровительство при исполнении контрактов и обращается к бизнесменам с предложением сообщить об этом правоохранительным органам. Лицо, совершившее коммерческий подкуп, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно сообщило об этом органу предварительного следствия", - сказал старший помощник руководителя управления СК РФ по Хабаровскому краю.