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Трое детей, пострадавшие в ДТП с автобусом в Томской области, выписаны из больницы

Происшествия
14 июня, 6:29 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 14, июня. /ТАСС

Все региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных в результате инцидента

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ТОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Медики начали выписывать пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области, первыми были выписаны трое детей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

"Вчера были выписаны трое детей", - сказали в пресс- службе.

ДТП произошло в понедельник на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных.

По предварительной информации, опытный водитель не справился с управлением. Он допрошен в качестве подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде.

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