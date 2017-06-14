Трое детей, пострадавшие в ДТП с автобусом в Томской области, выписаны из больницы

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ТОМСК, 14 июня. /ТАСС/. Медики начали выписывать пострадавших в ДТП с автобусом в Томской области, первыми были выписаны трое детей. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
"Вчера были выписаны трое детей", - сказали в пресс- службе.
ДТП произошло в понедельник на 261-м километре трассы Томск - Колпашево. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту Томск - Парабель с 27 пассажирами, съехал в кювет и перевернулся. В результате происшествия погиб пятимесячный ребенок. Региональный департамент здравоохранения сообщил о 17 госпитализированных.
По предварительной информации, опытный водитель не справился с управлением. Он допрошен в качестве подозреваемого и отпущен под подписку о невыезде.