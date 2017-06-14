Тела 14 погибших в аварии с автобусом с паломниками доставили в Читу

ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Тела 14 погибших в результате аварии с автобусом с паломниками доставили в Читу из города Петровск-Забайкальский, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"В Читу из Петровск-Забайкальского доставили тела всех 14 погибших в результате аварии. В аэропорту борт с телами погибших встречали семь автомобилей скорой помощи и семь машин санавиации, а также два автомобиля оперативной службы регионального Центра медицины катастроф. При сопровождении машин ГИБДД тела доставили в морг Забайкальского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, где будет проходить окончательная процедура опознания", - сказали в пресс- службе.

В министерстве уточнили, что ранее в Петровск-Забайкальский привезли тело женщины, которая скончалась при транспортировке в Улан-Удэ, чуть позже ее тело отправят из Читы в город Краснокаменск, где она жила.

В ночь на 12 июня автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 14 человек. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Уголовное дело о ДТП передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета. Оно возбуждено в отношении водителя автобуса. Следователи также выяснят, была ли проявлена халатность (ст. 293 УК РФ) работниками компании, обслуживающей дорогу.