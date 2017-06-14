Жители Киргизии собрали для пострадавших от стихийных бедствий около $700 тысяч

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БИШКЕК, 14 июня. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Жители Киргизии собрали для пострадавших от стихийных бедствий соотечественников 47,53 млн сомов (около $700 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в МЧС республики.
По словам его сотрудников, на данный момент открыты два банковских спецсчета, куда желающие могут перечислить средства. "На один из них поступают деньги для пострадавших от схода оползня в селе Аю, на другой - для пострадавших от землетрясения", - пояснили в министерстве. На первый счет на сегодняшний день перечислено 24,36 млн сомов ($359 тыс. ), на второй - 23,17 млн ($341 тыс.).
"Внести средства могут все желающие юридические или физические лица, в том числе и иностранные", - отметили в МЧС. Основную часть собранных средств составляют "пожертвования от частных лиц и коллективов предприятий". Оказать помощь пострадавшим можно в киргизских сомах, долларах, евро и российских рублях.
Трагедия в селе Аю Ошской области Киргизии произошла 29 апреля, оползень большого объема накрыл 11 одноэтажных жилых домов, 24 жителя которых погибли. В начале мая на территории Чон-Алайского района Ошской области Киргизии произошло землетрясение, сила которого достигала 6 баллов. В результате подземных толчков были повреждены или частично разрушены несколько сотен одноэтажных жилых домов, жители большинства из них были переселены в палаточные городки.