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Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска об УДО

Происшествия
14 июня, 8:22 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Александр Солодкин с осени 2016 года отбывает наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около шести с половиной лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске

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Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин.

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин.

© Евгений Курсков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, осужденного на восемь лет колонии за участие в организованной преступной группе (ОПГ), об условно-досрочном освобождении, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Суд постановил освободить Солодкина от отбывания последующего наказания по условно-досрочному освобождению. Одно из условий - в течение двух месяцев осужденный должен найти работу", - сказал судья.

Солодкин с осени 2016 года отбывает наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около шести с половиной лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске.

Ранее ТАСС сообщал, что в июле 2016 года Солодкин уже просил об УДО, но получил отказ. В качестве одного из оснований для отказа суд назвал отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению.

Дело Солодкиных

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Андреев был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 805 тыс. руб. Позже Верховный суд РФ снизил ему срок наказания до 7 лет колонии, а также сумму штрафа до 300 тыс. руб. Андреев вышел по УДО в ноябре 2016 года.

Александр Солодкин-старший назначенное ему наказание в виде 6 лет колонии уже отбыл (ему был зачтен срок содержания в СИЗО и домашний арест), сейчас находится на свободе.

Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.

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