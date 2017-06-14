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При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы

Происшествия
14 июня, 8:45 дата обновления: 14 июня, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Телеканал Sky News сообщил, что от высотного жилого дома "почти ничего не осталось", но внутри могут быть заблокированы люди

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© Sky News via AP

ЛОНДОН, МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В результате лондонского пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. Об этом заявил начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

"С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна", - приводит его слова телеканал Sky News.

По меньшей мере 30 человек пострадали и были доставлены в больницы. Об этом сообщила на своей странице в Twitter служба скорой помощи британской столицы.

"Мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц после пожара в Grenfell Tower. Наши сотрудники остаются на месте происшествия", - говорится в заявлении.

Пожар, охвативший 27-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона, был объявлен серьезным происшествием, сообщила пожарная служба города.

sirens999sirens/YouTube

Как сообщает Скотленд-ярд, полиция получила первые сообщения о возгорании в 01:16 по местному времени (03:16 мск). Для тушения огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи. Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев сообщил, что от здания "почти ничего не осталось".

По информации британской газеты Guardian, в здании могли быть заблокированы люди.

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