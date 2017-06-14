При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы

ЛОНДОН, МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. В результате лондонского пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower есть погибшие, однако их точное число пока неизвестно. Об этом заявил начальник пожарной службы Лондона Дэни Коттон.

"С прискорбием вынужден подтвердить, что есть жертвы. Сейчас не могу сказать сколько. Причина пожара также пока неизвестна", - приводит его слова телеканал Sky News.

По меньшей мере 30 человек пострадали и были доставлены в больницы. Об этом сообщила на своей странице в Twitter служба скорой помощи британской столицы.

"Мы доставили 30 пациентов в пять лондонских больниц после пожара в Grenfell Tower. Наши сотрудники остаются на месте происшествия", - говорится в заявлении.

We have taken 30 patients to five London hospitals following the fire at #GrenfellTower & we remain on scene pic.twitter.com/lxfRseAIkg — London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 14 June 2017

Пожар, охвативший 27-этажный жилой дом Grenfell Tower в западной части Лондона, был объявлен серьезным происшествием, сообщила пожарная служба города.

sirens999sirens/YouTube

Как сообщает Скотленд-ярд, полиция получила первые сообщения о возгорании в 01:16 по местному времени (03:16 мск). Для тушения огня задействованы две сотни пожарных и 40 единиц техники. На месте работают более 20 бригад скорой помощи. Телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев сообщил, что от здания "почти ничего не осталось".

По информации британской газеты Guardian, в здании могли быть заблокированы люди.