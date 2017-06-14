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На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня

Происшествия
14 июня, 9:36 дата обновления: 14 июня, 10:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, июня. /ТАСС

Мальчику нужна медицинская помощь

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© ГУ МЧС по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/.ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Четырехлетний мальчик, пропавший 10 июня в лесу в районе Рефтинского водохранилища Свердловской области, найден живым, сообщил в среду ТАСС руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

"Ребенка нашла одна из поисковых групп в районе линии электропередачи, где ранее были найдены следы мальчика. Ему нужна медицинская помощь. В операции по эвакуации будет задействован вертолет", - сказал Горелых.

Он уточнил, что более подробная информация появится позже. По данным поискового отряда "Сокол", мальчик был найден в 7 км от штаба. "Состояние тяжелое, сейчас его эвакуируют с места", - добавили в отряде.

По данным пресс-службы управления СК РФ по региону, мальчику незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. "Сейчас он доставляется в больницу", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что следователи СУ СК РФ по региону возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика. Ребенок пропал во время отдыха на природе с родителями. Мальчик исчез по пути от отца, который отправился в лес за дровами, к матери, которая осталась у палатки, на расстоянии около 100 метров. Отец ребенка работает на местной птицефабрике, мать - в дошкольном образовательном учреждении.

Мальчика искали более 500 человек - спасатели, волонтеры, полицейские, водолазы, кинологи, также были задействованы бесплотные летательные аппараты.

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