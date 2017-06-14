В Усинском районе Коми из-за половодья введен режим ЧС

СЫКТЫВКАР, 14 июня. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Режим ЧС вводится на территории всего Усинского района Коми в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реках и еще большим подтоплением, сообщил в среду ТАСС руководитель администрации округа Усинск Станислав Хахалкин.

Ранее режим ЧС действовал в двух селах.

"Всю минувшую ночь стояла вода, в ближайшие три дня ожидаем потепление до плюс 15 градусов и в связи с этим еще больший подъем уровня воды, поэтому по всему району вводим режим ЧС. Такого половодья не было много лет, воды никто не ждал, но мы были готовы", - сказал руководитель муниципалитета.

В Усинском районе подтоплено более 20 домов в шести населенных пунктах, пекарня, обесточена котельная, подтоплен участок дороги Усинск - Колва. "Дежурят катера, две самоходные баржи стоят, решен вопрос с питанием, с подвозом продовольствия, связь постоянно поддерживаем, все вопросы оперативно решаем. Семь жителей деревни Праскан эвакуированы, остальные наотрез отказались покидать свои дома и эвакуировать скот", - сказал Хахалкин.

Как сообщал ранее ТАСС, уровень воды в реках Уса, Колва и Печора превысил критические отметки, на реке Колва в Усинском районе - на полметра. Помимо Усинска сложная ситуация сложилась в этом году в Усть-Цилемском районе, где подтоплены 52 придворовые территории в пяти населенных пунктах с населением в 150 человек, из них 16 эвакуированы в районный центр село Усть-Цильма к родственникам и в пункты временного размещения.