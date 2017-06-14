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Вице-мэр Курска Зайцев задержан после обысков в кабинете

Происшествия
14 июня, 10:15 UTC+3 КУРСК КУРСК 14, июня. /ТАСС

О причине задержания пока не сообщается

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КУРСК, 14 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали вице-мэра Курска Николая Зайцева после обысков в его рабочем кабинете. Об этом ТАСС в среду сообщила руководитель пресс-службы городской администрации Татьяна Комкова.

"Николай Зайцев задержан. В его рабочем кабинете прошли обыски. Причина задержания нам пока неизвестна", - сказала она.

Зайцев с марта 2014 года по декабрь 2015 возглавлял УМВД Курска, затем перешел на работу в городскую администрацию на должность вице-мэра по административно- хозяйственной деятельности.

В начале июня этого года был задержан заместитель губернатора Курской области Василий Зубков, его подозревают в получении взятки недвижимостью на 1 млн рублей.

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