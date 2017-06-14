Сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на остановке на юге Москвы

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудник столичной полиции насмерть сбил пешехода на автобусной остановке на Каширском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"13 июня в 23:45 мск у дома 76 по Каширскому шоссе водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водитель является сотрудником патрульно-постовой службы ОМВД России по району Ясенево, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде", - сообщили в столичной полиции.
Полицейский, также пострадавший в результате аварии, госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.