Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудник полиции насмерть сбил пешехода на остановке на юге Москвы

Происшествия
14 июня, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Полицейский пострадал в результате ДТП и был госпитализирован

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотрудник столичной полиции насмерть сбил пешехода на автобусной остановке на Каширском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"13 июня в 23:45 мск у дома 76 по Каширскому шоссе водитель автомобиля Subaru не справился с управлением и совершил наезд на стоявшего на остановке общественного транспорта мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Установлено, что водитель является сотрудником патрульно-постовой службы ОМВД России по району Ясенево, находившийся в свободное от службы время в гражданской одежде", - сообщили в столичной полиции.

Полицейский, также пострадавший в результате аварии, госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
14
При пожаре в лондонском небоскребе есть жертвы
3
В Адыгее вертолет совершил жесткую посадку и загорелся
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Лидер московского "Яблока" Митрохин задержан у здания Госдумы
4
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
5
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
6
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама