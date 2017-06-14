Один человек пропал без вести в результате наводнения на юге Франции

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Один человек пропал без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в департаменте Верхняя Луара на юге Франции.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

"Сейчас мы заняты поисками пропавшего молодого человека, который вызвал спасателей к пожилой даме, чей дом затопило. Его смыло потоком воды на глазах у спасателей", - рассказал телеканалу мэр Бриньона Жером Бэй.

Дожди начались в регионе с утра вторника и продолжались в течение всего дня и ночи. Улицы нескольких городов были затоплены, уровень воды в реках поднялся до 4,5 метров, сообщает телеканал.