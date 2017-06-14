Один человек пропал без вести в результате наводнения на юге Франции

Сборная России по футболу проводит открытую тренировку в полном составе в МосквеСпорт 14 июня, 11:41
Ирландская свадьба: смогут ли британские консерваторы договориться с юнионистамиМеждународная панорама 14 июня, 11:30
Mazda отзывает в России более 4,5 тыс. автомобилейЭкономика и бизнес 14 июня, 11:24
В Совете Федерации создана комиссия по защите госсуверенитета РоссииПолитика 14 июня, 11:16
Каспарайтис и Николишин стали ассистентами Христича в хоккейном клубе "Эдинбург"Спорт 14 июня, 11:15
В Приморье стартует программа создания резервной популяции леопардовВ стране 14 июня, 11:11
МЭА понизило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 годуЭкономика и бизнес 14 июня, 11:11
Автобус довезет гостей Кубка конфедераций из Пулково до центра ПетербургаСпорт 14 июня, 11:05
"Тихий подвиг" во имя других: 10 вопросов о донорствеОбщество 14 июня, 11:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Один человек пропал без вести в результате наводнений, вызванных сильными ливнями в департаменте Верхняя Луара на юге Франции.
Об этом сообщает телеканал BFM TV.
"Сейчас мы заняты поисками пропавшего молодого человека, который вызвал спасателей к пожилой даме, чей дом затопило. Его смыло потоком воды на глазах у спасателей", - рассказал телеканалу мэр Бриньона Жером Бэй.
Дожди начались в регионе с утра вторника и продолжались в течение всего дня и ночи. Улицы нескольких городов были затоплены, уровень воды в реках поднялся до 4,5 метров, сообщает телеканал.