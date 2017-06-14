В Гватемале на границе с Мексикой произошло землетрясение магнитудой 6,9

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Гватемале на границе с Мексикой, сообщила геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в трех километрах от гватемальского города Сан-Пабло, очаг залегал на глубине 98 километров.
Ранее сообщалось, что магнитуда составила 7,0. Данных о пострадавших не поступало.
В среду у берегов мексиканского штата Чьяпас также произошло землетрясение магнитудой 5,1, опасности цунами не было, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Тихоокеанский центр предупреждения об этих стихийных бедствиях.