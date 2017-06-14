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ВС отправил на пересмотр дело об изъятии у коллекционера картины "Христос во гробе"

Происшествия
14 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Приговор по делу о контрабанде культурных ценностей в отношении Александра Певзнера отменен

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Президиум Верховного суда РФ отменил приговор по уголовному делу о контрабанде культурных ценностей в отношении коллекционера Александра Певзнера и отправил дело на пересмотр в Выборгский городской суд Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"На основании решения Конституционного суда приговор и все остальные решения по делу отменены, а материалы дела возвращены в суд первой инстанции для нового рассмотрения", - сказала представитель суда.

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении Певзнера, обвинявшегося в контрабанде культурных ценностей. Однако картина "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, была у него конфискована. Картина была передана на ответственное хранение в Русский музей, который обеспечил сохранность шедевра и правильное обращение с ним.

В 2016 году Верховный суд РФ подтвердил законность конфискации картины. Коллекционер обратился с жалобой в Конституционный суд РФ, который в марте 2017 года постановил пересмотреть судебные решения по делу.

Произведение, написанное знаменитым художником в 40-х годах XIX века, предназначалось графу Владимиру Адлербергу, потомки которого завещали полотно православному приходу в Брюсселе. Уже в наши дни настоятель прихода, оказавшись в бедственном финансовом положении, продал картину коллекционеру Александру Певзнеру. Он решил направить картину на экспертизу в Русский музей, но при этом, как установили правоохранительные органы, при пересечении границы указал заведомо недостоверные сведения, что и послужило основанием для его уголовного преследования.

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